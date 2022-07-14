Минобороны РФ сообщило об уничтожении в Запорожье РСЗО 45-й артбригады ВСУ

Фото: Министерство обороны РФ

Вооруженные силы РФ уничтожили крылатыми ракетами «Калибр» укрытые в ангарах завода в Запорожье боевые машины реактивной системы залпового огня (РСЗО) украинских войск, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков в ходе утреннего брифинга. Помимо этого, за минувшие сутки высокоточным оружием были уничтожены четыре командных пункта ВСУ, взвод РСЗО в ДНР, а также артиллерийский взвод гаубиц М-777.

Днем 13 июля высокоточными ракетами морского базирования «Калибр» на территории завода высоковольтной аппаратуры в городе Запорожье уничтожены укрытые в ангарах боевые машины реактивной системы залпового огня 45-й артиллерийской бригады ВСУ, — говорится в сообщении.

19 июня Минобороны России заявило, что российские военные ударили «Калибрами» по штабу ВСУ. Попадание произошло в момент, когда там проходило рабочее совещание командования оперативно-стратегической группировки войск «Александрия». В результате уничтожено более 50 офицеров ВСУ.

Кроме того в тот же день «Калибрами» выведены из строя десять гаубиц М777 и порядка 20 боевых бронированных машин на территории трансформаторного завода в Николаеве. Техника была поставлена западными странами в течение предыдущих 10 дней.