Минобороны РФ предупредило о готовящейся провокации ВСУ в Славянске

Фото: Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Военные ВСУ приступили к подготовке провокации в городе Славянске Донецкой Народной Республики, сообщили в Межведомственном координационном штабе РФ по гуманитарному реагированию. В заявлении штаба указано, что украинские солдаты заминировали здание профессионального аграрного лицея, внутри которого в заложниках удерживаются мирные жители. Уточняется, что вражеские формирования планируют взорвать здание после того, как ВС РФ начнут артиллерийский обстрел.

В здании профессионального аграрного лицея (ул. Науки) под предлогом якобы обеспечения безопасности удерживаются жители близлежащих жилых кварталов. При этом здание заминировано и боевики планируют его взорвать с началом нанесения российскими войсками артиллерийских ударов по военным объектам в городе, — сказано в сообщении.

Также представители штаба указали, что украинские солдаты продолжают использовать образовательные учреждения в военных целях. Так, в Харькове в здании национального технического университета расположились наемники из Польши и бойцы ВСУ. Там же размещены артиллерийские орудия. То же самое произошло с детским садом № 126 в городе Николаеве, где окопались украинские боевики.

В населенном пункте Пивничное ДНР в детском саду № 10 (ул. Новая) оборудован опорный пункт с казармой для размещения боевиков украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, подходы к зданию беспорядочно заминированы, — уточнили в штабе.

Ранее военный корреспондент Семен Пегов сообщил, что ВСУ начали фосфором сжигать леса под Славянском. По его словам, ВСУ заливают этим веществом территории, по которым отступают.