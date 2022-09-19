Минобороны показало уничтожение техники ВСУ неуправляемыми авиаракетами Минобороны России показало кадры боевой работы экипажей Ка-52 и Ми-28 в ходе СВО на Украине

Фото: Министерство Обороны РФ

Министерство обороны РФ показало кадры боевой работы экипажей ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28 во время военной операции на Украине. В ходе боевых заданий они уничтожили технику и живую силу украинских войск, нанеся удары неуправляемыми авиационными ракетами.

Подлет в зону боевого применения совершается на предельно малой высоте с огибанием рельефа местности. Это позволяет экипажам оставаться незамеченными для средств противовоздушной обороны противника, — говорится в сообщении.

В ходе огневого поражения экипажи вертолетов выполнили пуски неуправляемых авиационных ракет с кабрирования, что увеличило радиус поражения, отметили в Минобороны. Уточняется, что такая тактика обеспечила повышенную живучесть экипажей за счет сокращения времени полета в зоне обнаружения ПВО противника.

Выполнили 58 боевых вылетов. Работаем исключительно по координатам. Все точно, четко, экипажи все опытные, — рассказал штурман-оператор вертолета Ка-52 Максим.

Накануне Минобороны России показало боевую работу штурмовиков Су-25 в ходе СВО. Экипажи нанесли ракетные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ.