Минобороны России показало боевую работу штурмовиков Су-25 в ходе СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минобороны России опубликовало в своем Telegram-канале кадры боевой работы Су-25 в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. Штурмовики нанесли ракетные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ.

В ролике показаны подготовка самолетов к боевому вылету, пуски ракет, которые осуществлялись на предельно малых высотах, а также возвращение на аэродром.

В результате боевого применения авиационных средств поражения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ. Поражение целей зафиксировали средства объективного контроля, — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны показало, как вертолеты Ка-52 поразили ракетами «Вихрь» баржу с украинскими военными, которые пытались форсировать реку Днепр в районе Запорожской АЭС. Удары наносились с расстояния 15 км, цель была поражена в носовую и кормовую части.