Минобороны показало кадры уничтожения морского десанта ВСУ рядом с ЗАЭС

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вертолет Ка-52

Экипажи вертолетов Ка-52 ракетами «Вихрь» уничтожили баржу с украинскими военным, которые пытались форсировать реку Днепр в районе Запорожской АЭС, говорится в Telegram-канале Минобороны РФ. Пилотам ударных вертолетов был отдан приказ во время выполнения планового боевого вылета.

Экипаж, используя поисково-прицельную систему, обнаружил баржу с военнослужащими ВСУ на удалении 15 км. По объекту были выпущены две управляемые ракеты «Вихрь». С ведущего борта было зафиксировано попадание в носовую, а с ведомого — в кормовую часть баржи, — говорится в сообщении.

Ранее в военном ведомстве сообщили, что экипаж вертолета Ми-35 вблизи одного из населенных пунктов Изюмского района Харьковской области обнаружил и ликвидировал выдвигающуюся на марше колонну и район скопления живой силы ВСУ. В Минобороны отметили, что экипаж Ми-35 своими действиями предотвратил прорыв ВСУ к оборонительным позициям Вооруженных сил России.