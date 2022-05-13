Минобороны показало уничтожение НПЗ и топливных складов в Кременчуге

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Российские войска ударами высокоточного оружия с воздуха и моря уничтожили нефтеперерабатывающий завод и топливные резервуары на окраине украинского города Кременчуг, заявил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. Ведомство опубликовало в своём Telegram-канале кадры ударов по предприятию, а также районам сосредоточения живой силы и военной техники украинской армии.

Высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования на северной окраине города Кременчуг Полтавской области уничтожены производственные мощности нефтеперерабатывающего завода и резервуары с бензином и дизельным топливом, предназначенным для обеспечения военной техники украинских войск, — сказал Конашенков.

Он также отметил, что в Харьковской области российские ракетные войска и артиллерия уничтожили склад ракетного вооружения ВСУ.

В апреле российские войска дважды наносили удары по объектам НПЗ в Кременчуге, который является самым крупным украинским предприятием по производству нефтепродуктов. В обоих случаях были уничтожены ряды его мощностей и резервуары с топливом для ВСУ.