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Минэнерго Украины запретило экспорт газа из-за боевых действий в стране

18:07, 03 марта 2022
Минэнерго Украины запретило экспорт газа из-за боевых действий в стране Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
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Украинское Минэнерго временно запретило экспорт газа со своей территории, в том числе и хранящегося в подземных газовых хранилищах в режиме «таможенный склад», сообщил в Facebook исполняющий обязанности генерального директора «Укртрансгаза» — Оператора подземных газохранилищ Украины Сергей Перелома. Ограничения введены из-за того, что на территории страны ведутся боевые действия.

Министер

ство энергетики Украины запретило участникам рынка экспортировать природный газ с таможенной территории нашего государства. Это относится и к газу, хранящемуся в подземных газохранилищах Украины в режиме «таможенный склад, — написал он.

Ранее еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони не исключил, что в дальнейшем ЕС может столкнуться с проблемами в поставке энергоресурсов. В частности, возможны нарушения в цепочке поставок, к чему в Союзе должны быть готовыми.

Президент России Владимир Путин 24 февраля принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам глава государства отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против Москвы.

 
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