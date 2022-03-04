Минэнерго Украины запретило экспорт газа из-за боевых действий в стране

ство энергетики Украины запретило участникам рынка экспортировать природный газ с таможенной территории нашего государства. Это относится и к газу, хранящемуся в подземных газохранилищах Украины в режиме «таможенный склад,— написал он.

Ранее еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони не исключил, что в дальнейшем ЕС может столкнуться с проблемами в поставке энергоресурсов. В частности, возможны нарушения в цепочке поставок, к чему в Союзе должны быть готовыми.

Президент России Владимир Путин 24 февраля принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам глава государства отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против Москвы.