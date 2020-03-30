https://static.news.ru/photo/98e427fa-7270-11ea-8353-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ondrej Deml/Global Look Press

Чешский бизнесмен Даниэль Кржетинский, состояние которого оценивается в $3,4 млрд, оказался инфицирован коронавирусом.

44-летний миллиардер 12 марта узнал, что анализ на наличие COVID-19, который он сдал, оказался положительным. Вот уже более двух недель Кржетинский находится на карантине. При этом самоизолировавшийся предприниматель продолжает работать, отмечает Reuters.

У меня не было никаких симптомов, которые могли бы заставить меня понять, что я заражён; не было высокой температуры или кашля, просто лёгкая простуда, — рассказал гендиректор холдинга EPH.

Кржетинский уточнил, что контактировавшие с ним люди, в том числе коллеги, также сдали тесты на коронавирус, все они были отрицательные.

В Чехии зарегистрировано более 2830 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Власти страны запретили жителям собираться в группы больше двух человек, писал NEWS.ru.