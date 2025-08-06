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06 августа 2025 в 13:00

В Венгрии обрушились с критикой на Украину после убийства Шебештьена

Глава МИД Венгрии Сийярто назвал Украину нецивилизованным государством

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Украине нет места в Евросоюзе, так как она не входит в число цивилизованных государств, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, комментируя отказ украинских властей расследовать убийство закарпатского венгра Йожефа Шебештьена во время мобилизации. В эфире YouTube-канала Harcosok Órája («Час воинов») он отметил, что «в нормальной стране» виновные уже были бы наказаны.

[А на Украине] принудительный призыв на военную службу является государственным инструментом. Такой стране нет места в Европейском союзе, она не входит в число цивилизованных государств, — подчеркнул Сийярто.

Министр уточнил, что отказавшись расследовать убийство Шебештьена, Украина признала нормой и одобряемым процессом мобилизацию, которая сопровождается избиениями. Он также напомнил, что на случившееся также не реагирует Евросоюз, который молчаливо одобряет происходящее.

Ранее сообщалось, что украинские власти пытаются замять дело о гибели Йожефа Шебештьена — жителя Берегово с венгерским гражданством, который, по данным родственников, был избит на призывном пункте за отказ воевать. Государственное бюро расследований Украины якобы отказалось рассматривать дело, сославшись на недостаток доказательств.

Европа
Венгрия
Петер Сийярто
Украина
критика
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