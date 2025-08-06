В Венгрии обрушились с критикой на Украину после убийства Шебештьена

В Венгрии обрушились с критикой на Украину после убийства Шебештьена Глава МИД Венгрии Сийярто назвал Украину нецивилизованным государством

Украине нет места в Евросоюзе, так как она не входит в число цивилизованных государств, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, комментируя отказ украинских властей расследовать убийство закарпатского венгра Йожефа Шебештьена во время мобилизации. В эфире YouTube-канала Harcosok Órája («Час воинов») он отметил, что «в нормальной стране» виновные уже были бы наказаны.

[А на Украине] принудительный призыв на военную службу является государственным инструментом. Такой стране нет места в Европейском союзе, она не входит в число цивилизованных государств, — подчеркнул Сийярто.

Министр уточнил, что отказавшись расследовать убийство Шебештьена, Украина признала нормой и одобряемым процессом мобилизацию, которая сопровождается избиениями. Он также напомнил, что на случившееся также не реагирует Евросоюз, который молчаливо одобряет происходящее.

Ранее сообщалось, что украинские власти пытаются замять дело о гибели Йожефа Шебештьена — жителя Берегово с венгерским гражданством, который, по данным родственников, был избит на призывном пункте за отказ воевать. Государственное бюро расследований Украины якобы отказалось рассматривать дело, сославшись на недостаток доказательств.