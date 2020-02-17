https://static.news.ru/photo/78e344ce-51b2-11ea-b5d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vadym Zhuravlov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за задержания украинских рыбаков, которые занимались браконьерством в Азовском море. Для этого ведомство вызвало временного поверенного в делах России.

В МИД Украины был вызван временный поверенный в делах РФ на Украине и выражен протест в связи с задержанием российской стороной четырёх украинских рыбаков в Азовском море, — сказано в сообщении ведомства.

Российским пограничникам удалось задержать маломерное судно с экипажем из четырёх граждан Украины 15 февраля 2020 года. У капитана отсутствовали документы и разрешения, дающие право на вылов рыбы. На данный момент судно находится в порту Керчи.

Как ранее сообщал NEWS.ru, СБУ обвинила Россию в терроре украинских рыбаков в Азовском море. В ведомстве утверждают, что российские силовики задерживают рыбаков и принуждают к даче ложных показаний.