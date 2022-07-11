МИД Украины отреагировал на указ Путина о гражданстве Кулеба призвал Запад дать Киеву более тяжелое оружие в ответ на указ Путина о гражданстве

Фото: Lubos Pavlicek/CTK/Global Look Press

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал Запад срочно предоставить Киеву более тяжелое оружие в ответ на указ президента РФ Владимира Путина о распространении упрощенного порядка получения гражданства на всех украинцев. Об этом говорится в заявлении ведомства.

Призываю партнеров к жесткой реакции <...>: срочно предоставить Украине более тяжелое вооружение и ввести новые экономические санкции против России, — говорится в заявлении.

11 июля Путин подписал указ, упрощающий возможность получения российского гражданства для всех украинцев. В предыдущей редакции документа говорилось о том, что на получение паспорта РФ в упрощенной форме заявления могут подать лишь те граждане, которые проживают на территории Луганской и Донецкой республик, а также в Запорожской и Херсонской областях. Теперь данный закон распространился на всех граждан Украины.

Депутат Госдумы Затулин ранее заявил, что процедуру упрощенного получения российского гражданства для жителей Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана необходимо урегулировать на законодательном уровне. По его мнению, такие вопросы стоит регулировать законами, а не указами президента.