МИД Турции: республика не будет лагерем для беженцев

Фото: Onur Dogman/Keystone Press Agency/Global look Press

Официальный представитель турецкого МИД Танжу Бильгич выразил недоумение словами главы МИД Британии Лиз Трасс о планах высылки нелегальных мигрантов в Турцию по примеру Руанды. Он заявил, что «Турция не станет лагерем для беженцев», пишет ТАСС.

Лиз Трасс сообщила, что все нелегальные мигранты по примеру соглашения с Руандой будут высылаться в Турцию и для рассмотрения своих заявок на получение убежища. Это утверждение раскритиковали в турецком МИД.

В британских СМИ появились сообщения со ссылкой на министра иностранных дел Соединённого Королевства Лиз Трасс о том, что она при избрании премьер-министром якобы потребует применения к нашей стране в отношении нелегальных беженцев соглашения, аналогичного с Руандой. Надеемся, что они не соответствуют действительности, — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Турции.

По словам Бильгича, даже речи быть не может о «превращении» Турции, которая на протяжении последних восьми лет принимала больше всего беженцев в мире, в «лагерь для беженцев». По заявлению турецкого МИЛ, такой подход несовместим с с международными нормами о праве на убежище. И в данном случае Турция не будет брать обязательства третьих стран.

Согласно официальным данным, в Турции в настоящее время проживают 3,7 млн сирийских беженцев, не считая представителей из других стран. Официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын уже заявлял, что Турция будет не в состоянии принять новую волну беженцев.

Ранее обозреватель The American Conservative Дуг Бандоу написал, что Турция может не встать на сторону НАТО в случае войны с Россией, так как Анкара состоит в довольно тесных отношениях с Москвой. Он подчеркнул, что Турция «покупает российское оружие, препятствует военно-морским операциям союзников по НАТО в Чёрном море и сопротивляется санкциям против Москвы».