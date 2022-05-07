МИД России осудил попытку теракта против российских журналистов в Германии

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство иностранных дел России осудило нападение на дом в Берлине, где проживают сотрудники корпунктов российских СМИ. В заявлении, опубликованном на официальном сайте ведомства, говорится, что попытка теракта стала результатом травли массмедиа из РФ и их сотрудников, которую развязали западные страны.

Видим в этом прямое следствие развязанной на Западе травли российских СМИ и их сотрудников. Политизированное решение об отключении российских СМИ от эфира в Европейском союзе было предтечей их физического запугивания вплоть до устранения, — указывается в заявлении ведомства.

МИД требует, чтобы немецкие власти, а также другие страны Евросоюза незамедлительно приняли меры по защите российских журналистов. Также министерство призвало правительство ФРГ провести тщательное расследование попытки теракта.

6 мая в Берлине предотвратили нападение на журналистов из России и членов их семей. Как рассказали в российском посольстве в Германии, в окно дома, где проживают работники СМИ, бросили бутылку. Позже в нише здания нашли подозрительный предмет, который, предположительно, оказался самодельным взрывным устройством. Его деактивировали на месте. По предварительным данным, никто не пострадал.

Местная полиция начала расследование. Журналистам предложили переехать в безопасное место.