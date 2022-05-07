В Германии предотвратили попытку теракта против российских журналистов

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В Берлине предотвратили попытку теракта в отношении журналистов из России. Местная полиция начала расследование, сообщило посольство РФ в Германии в своём Telegram-канале.

6 мая 2022 года в Берлине была предотвращена вероятная попытка осуществления террористического акта в отношении российских журналистов и членов их семей, проживающих на территории жилого комплекса, принадлежащего Российской Федерации, — говорится в тексте.

В дипмиссии рассказали, что в одно из окон дома, где проживают журналисты была брошена с улицы бутылка. Во время обследования территории в нише дома был найден подозрительный предмет, состоящий из канистры с жидкостью, пластиковой бутылки и газового баллона с проводами.

Сотрудники правоохранительных органов Германии эвакуировали жильцов и вызвали сапёров. Те подтвердили, что найденный предмет может быть самодельным взрывным устройством. Оно было деактивировано на месте, пострадавших при этом нет.

Полиция начала расследование по факту произошедшего, посольство находится в контакте с ней. Журналистам предложили переехать в безопасное место.

В посольстве допустили, что инцидент может быть связан с атмосферой травли государственных российских СМИ вы ФРГ, которые огульно обвиняются в распространении дезинформации и пропаганды. Дипломаты направили в МИД германии ноут с требованием провести расследование, установить виновных, а также обеспечить безопасность и нормальные условия работы российских журналистов.