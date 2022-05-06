В Берлине напали на здание, где живут журналисты РИА Новости

В Берлине неизвестные совершили нападение на здание, в котором проживают журналисты агентства РИА Новости. Уточняется, что днём одно из окон дома разбили бутылкой, после чего злоумышленник скрылся с места преступления. Чуть позже жильцы обнаружили канистру, обмотанную скотчем и проводами в ходе осмотра придомовой территории. В агентстве уточнили, что на месте работает отряд местной полиции.

Прибывшие по вызову полицейские попросили всех покинуть здание, в настоящее время на месте ожидается прибытие сапёра. Полиция затруднилась сказать, как долго продлится экспертиза и когда людям можно будет вернуться в здание, — сказано в сообщении.

Ранее ФСБ объявила о задержании группы участников запрещённой в России неонацистской организации, готовившей покушение на Соловьёва по заказу СБУ. Отмечалось, что у них обнаружили самодельное взрывное устройство, восемь «коктейлей Молотова», шесть пистолетов, обрез охотничьего ружья и гранату РГД-5, наркотики, поддельные украинские паспорта и националистическую атрибутику. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Впервые о подготовке покушения на Соловьёва стало известно на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры, когда президент России Владимир Путин заявил, что сотрудники ФСБ смогли пресечь деятельность террористов, которые планировали нападение на российского журналиста. По его словам, террористы работали при участии и западных спецслужб, включая ЦРУ.