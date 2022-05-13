МИД рекомендовал россиянам отказаться от поездок в Британию

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Министерство иностранных дел РФ рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Великобританию и попыток оформить британские визы, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства. Там отметили, что эта рекомендация связана с недружественным курсом Соединённого Королевства, а также возможными финансовыми потерями россиян при оформлении британской визы.

Принимая во внимание крайне недружественный курс Великобритании по отношению к нашей стране, во избежание финансовых потерь и иных возможных проблем рекомендуем российским гражданам воздержаться, если это возможно, от поездок в Великобританию и попыток оформления британских виз, — говорится в сообщении.

В МИД отметили, что в последнее время в ведомство поступило много жалоб от российских граждан, которые заявляют о невозможности получения британской визы или больших сложностях в её оформлении. Речь идёт не только о туристах, но и о россиянах, которые работают в Великобритании или хотят посетить родственников.

В связи с этой ситуацией МИД потребовал разъяснений у британского посольства. В дипмиссии, в свою очередь, указали, что в настоящее время визовая служба Великобритании отдаёт приоритет обработке визовых заявлений украинских беженцев, именно поэтому процесс рассмотрение обращений россиян существенно затягивается.

В российском министерстве указали на абсолютную неприемлемость подобного отношения к россиянам. Действия британских чиновников в ведомстве назвали политизированным ущемлением прав российских граждан.

В апреле газета «Известия» написала, что страны ЕС могут существенно ограничить выдачу виз россиянам. Однако в Еврокомиссии отметили, что каждая страна принимает такое решение в индивидуальном порядке.

Некоторые страны, включая Чехию, Латвию и Литву, уже перестали выдавать визы почти всем россиянам. На данный момент в штатном режиме и без затруднений выдают россиянам визы Греция, Италия, Франция и другие страны ЕС.