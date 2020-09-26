МИД Польши пригрозил ввести санкции против Белоруссии

https://static.news.ru/photo/f14faa94-0187-11eb-aee1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

Варшава наложит национальные санкции на отдельных белорусских должностных лиц, если этого не сделает ЕС. С таким заявлением выступил глава польского МИД Збигнев Рау.

Введение национальных санкций, — отметил политик, говоря о мерах против Белоруссии.

При этом он надеется, что Евросоюз всё-таки введёт санкции. По его словам, министры иностранных дел ЕС уже в конце августа договорились о том, что наложат ограничительные меры на белорусов, которые участвовали в фальсификации на выборах президента республики или за жестокое обращение с демонстрантами после выборов, сообщает агентство РАР.

Выборы главы государства состоялись 9 августа. Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.

После голосования в стране вспыхнули митинги. Их участники считают, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы. Также люди выступают против милицейского произвола и требуют привлечь к ответственности виновных в насилии над гражданами.

Ранее NEWS.ru писал, что Александр Лукашенко вступил в должность президента и принёс присягу. Однако инаугурация лишь усилила протесты в стране, а целый ряд стран Запада отказались признавать политика легитимным главой государства, некоторые объявили о подготовке санкций против республики. В частности, ЕС объявил, что инаугурация Лукашенко лишена демократической легитимности и ведёт к углублению кризиса в Белоруссии.