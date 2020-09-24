США, Канада и Великобритания готовят санкции против Белоруссии

Власти Соединённых Штатов, Великобритании и Канады планируют ввести санкции в связи с политическим кризисом в Белоруссии. Они могут объявить о новых мерах 24 сентября.
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Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что министры иностранных дел стран — участниц ЕС подтвердили свой отказ признавать победу Александра Лукашенко на президентских выборах в Белоруссии. Об этом он рассказал по итогам заседания Совета МИД Евросоюза в Брюсселе.
Массовые протесты в Белоруссии начались после выборов 9 августа. Они продолжаются по сей день. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.
После начала митингов был создан Координационный совет оппозиции Белоруссии. Членами его президиума стали семь человек. Шесть из них, кроме нобелевского лауреата по литературе Светланы Алексиевич, в настоящее время либо арестованы, либо находятся за рубежом. Тихановская в целях безопасности уехала в Литву, писал NEWS.ru.
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