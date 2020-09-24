США, Канада и Великобритания готовят санкции против Белоруссии

https://static.news.ru/photo/e25444fc-fe6a-11ea-a412-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Власти Соединённых Штатов, Великобритании и Канады планируют ввести санкции в связи с политическим кризисом в Белоруссии. Они могут объявить о новых мерах 24 сентября.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на четыре анонимных источника. При этом, по данным журналистов, введение ограничений могут отложить, так как представители государств ещё ведут переговоры по согласованию санкций.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что министры иностранных дел стран — участниц ЕС подтвердили свой отказ признавать победу Александра Лукашенко на президентских выборах в Белоруссии. Об этом он рассказал по итогам заседания Совета МИД Евросоюза в Брюсселе.

Массовые протесты в Белоруссии начались после выборов 9 августа. Они продолжаются по сей день. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.

После начала митингов был создан Координационный совет оппозиции Белоруссии. Членами его президиума стали семь человек. Шесть из них, кроме нобелевского лауреата по литературе Светланы Алексиевич, в настоящее время либо арестованы, либо находятся за рубежом. Тихановская в целях безопасности уехала в Литву, писал NEWS.ru.