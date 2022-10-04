МИД Норвегии вызвал посла России из-за референдумов

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Голосование на референдумах по вопросу вхождения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России

МИД Норвегии вызвал посла России в Осло Теймураза Рамишвили из-за референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, говорится в заявлении норвежского дипломатического ведомства. Там назвали присоединение территорий «нарушением международного права».

Мы вызвали посла, чтобы еще раз разъяснить позицию Норвегии по поводу решения о присоединении четырех украинских областей к России. Это явное нарушение международного права, — указано в сообщении.

Начиная с 30 сентября послов России вызывали МИД в разных странах, включая Германию, Польшу, Швецию, Нидерланды, Данию, Великобританию и Бельгию. Отметим, что эти страны не признали прошедшие референдумы о включении упомянутых республик в состав России, а действия Москвы сочли за неприемлемые.

3 октября посол России во Франции Алексей Мешков был вызван в МИД Франции. Кроме того, МИД Италии выразил протест послу РФ Сергею Разову в связи с проведением референдумов о присоединении к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.