Посол России в Риме вызван в МИД Италии

Фото: Cecilia Fabiano/Keystone Press Agency/Global Look Press

Посол России в Италии Сергей Разов (в центре)

Посол России в Риме Сергей Разов был вызван в МИД Италии, следует из сообщения на сайте ведомства. Во время встречи генеральный секретарь министерства Этторе Секуи отверг заявления МИД РФ в адрес итальянских СМИ и государственных институтов.

Секуи твердо отверг обвинения в аморальности в адрес некоторых представителей итальянских органов и СМИ, высказанные в недавних заявлениях МИД России. Генсек МИД также отверг инсинуации, касающиеся якобы причастности СМИ нашей страны к антироссийской кампании, — говорится в сообщении МИД Италии.

Секуи также выразил надежду правительства Италии на то, что украинский конфликт в ближайшее время будет урегулирован «путем переговоров на справедливых основаниях и уважении суверенитета Украины и принципов международного права». Кроме того, он подчеркнул важность быстрого определения соглашения о разблокировке экспорта зерна из украинских портов «во избежание серьезных последствий для глобальной продовольственной безопасности».

Отмечается, что глава российской дипломатической миссии был вызван в МИД по поручению главы министерства Луиджи Ди Майо.

Накануне посол России в Копенгагене Владимир Барбин был вызван в Министерство иностранных дел Дании в связи с вхождением в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Министр иностранных дел страны Йеппе Кофод назвал безумной попытку России присоединить новые территории.