В МИД Норвегии назвали чушью обвинения в подрыве «Северных потоков»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство иностранных дел Норвегии в комментарии РИА Новости назвало чушью утверждения о причастности страны к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», высказанные американским журналистом Сеймуром Хершем. Ранее о своей непричастности к этому заявили и в США.

Эти обвинения — чушь, — подчеркнули в МИД Норвегии.

Ранее Херш опубликовал материал, из которого следовало, что ЦРУ принимало непосредственное участие в подготовке взрыва на «Северных потоках». Согласно представленным данным, американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под газопроводами взрывчатку, а спустя три месяца ее активировали представители Норвегии. Как утверждал Херш, президент США Джо Байден разрешил проведение операции после девяти месяцев обсуждений с командой национальной безопасности.

Он также заявил, что Норвегия могла участвовать в диверсии на «Северных потоках» из-за влияния Пентагона, который увеличил присутствие в Скандинавской стране на фоне кризиса отношений между Западом и Востоком. Журналист подчеркнул, что норвежская сторона также могла быть заинтересована в продаже собственного СПГ.