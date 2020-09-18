МИД Литвы назвал решение Лукашенко закрыть границу признаком отчаяния

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Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус назвал заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о закрытии границы между странами неадекватным, подчеркнув, что это признак отчаяния.

Поскольку предыдущие заявления не оказались полностью реальными, необходимо также посмотреть, что подразумевается под этими заявлениями. Желание любой ценой продемонстрировать, что ему есть какая-то угроза. Мы это видим, но такой угрозы нет, её нужно изобрести. И то, что половина армии отправляется на охрану границ, на практике является отчаянием, не имеющим абсолютно ничего общего с реальностью, — приводит РБК слова литовского министра, сказанные в эфире радио LRT.

Он напомнил, что ранее Лукашенко уже заявлял о закрытии границ на фоне нестабильной общественно-политической ситуации в Белоруссии, однако его «угрозы» так и не были претворены в жизнь.

Пока что сложно что-то комментировать, когда неадекватные решения принимает человек, недостаточно разбирающийся в ситуации, — добавил глава МИД Литвы.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Белоруссии объявил о необходимости закрыть границу с Литвой и Польшей, а также усилить безопасность на украинской границе. Также он призвал литовцев и поляков «остановить своих политиков и не дать развязать горячую войну».