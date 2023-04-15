МИД Латвии внес Инстасамку в список нежелательных лиц МИД Латвии: российской рэперше Инстасамке запрещен въезд в страну

Фото: instasamka/vk.com

Instasamka (Дарья Зотеева)

Россиянка Дарья Зотеева, более известная как рэп-исполнительница Инстасамка, не сможет попасть в Латвию, сообщил в своем аккаунте Twitter глава МИД страны Эдгарс Ринкевичс. Запрет на въезд начал действовать после того, как артистка попала в список нежелательных лиц.

На основании ч. 2 ст. 61 Закона об иммиграции [Латвии], я принял решение о включении Дарьи Зотеевой, гражданки Российской Федерации, в список нежелательных для Латвийской Республики лиц, — написал Ринкевичс.

Инстасамке могли запретить въезд из-за слухов о том, что она спонсировала российскую армию, но она опровергла эту информацию.

Рэперша должна была дать концерт в Риге 22 апреля.

В феврале Дарья Зотеева попала в базу украинского «Миротворца» из-за фейковой новости о том, что артистка задонатила крупную сумму денег российской армии. При этом артистка в начале СВО негативно высказывалась о военных действиях и покидала страну, но после записала новый альбом и анонсировала концертный тур по России. Но концерты артистки начали запрещать и в России. При этом треки с нового альбома продолжали возглавлять топы российских чартов.