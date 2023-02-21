Историк русской попсы назвал главную певицу России Критик Кармунин: Инстасамка вопреки народной ненависти является главной певицей России

Фото: vk.com/samkaofficial

Певица Инстасамка

Рэп-исполнительница Инстасамка на сегодняшний день является главной певицей России, заявил в своем Telegram-канале историк российской поп-музыки и музыкальный критик Олег Кармунин. В качестве аргумента он приложил скрин чарта «Яндекс.Музыки», где скандальная артистка занимает сразу три первых места. Еще два ее трека тоже находятся в топах чарта. Параллельно с этим Инстасамкой всерьез заинтересовались власти.

Хотите вы этого или нет, но Инстасамка прямо сейчас — главная певица России. И я не понимаю, как ей это удалось. Всеобщую ненависть она каким-то образом сумела сконвертировать в популярность. <...> В тот момент, когда страна полюбила Инстасамку, чиновники начали с ней воевать. Нижний Новгород, Сочи, Краснодар, Пятигорск и Курск — весь тур начинается с отмен. И вряд ли хоть один весенний коцерт состоится, — пишет Кармунин в своем канале «Русский шаффл».

Здесь же критик отмечает, что государственное давление на Инстасамку — ничто по сравнению с тем, что происходит с Земфирой (внесена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов), Аллой Пугачевой и Оксимироном (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов).

Сегодня все любимые артисты нашей страны под одинаковым государственным запретом. Заслуженные рокеры, подростковые рэперы и Примадонна. Такая адская цензура музыки была только в Советском Союзе, где дома тайно слушали одно, а по телевизору навязывали другое. И мы все помним, чем это кончилось, — заключает Кармунин.

Ранее первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Дмитрий Гусев в разговоре с NEWS.ru призвал запретить в РФ рэп-исполнительницу Инстасамку. По его словам, это станет «наглядным примером остальным творцам».

Дарье Зотеевой (настоящее имя певицы) 22 года. В декабре прошлого года у Инстасамки вышел новый альбом PopStar, заглавным хитом с которого стал трек «За деньги — да». В нем она рассказывает о своей богатой жизни, муже-продюсере и возможности поставить себе импланты.