МИД Италии: направляемое Киеву оружие нельзя использовать против России Глава МИД Италии заявил, что направляемое Киеву оружие нельзя использовать для удара по РФ

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Оружие, которое Италия направляет украинской стороне, не может использоваться для поражения территории России, заявил глава итальянского МИД Луиджи Ди Майо в ток-шоу на телеканале Rai 1, запись которого опубликована в местных СМИ. Он отметил, что Италия должна оказывать поддержку Украине и её армии в целях законной самозащиты, но в то же время, по его словам, Рим продолжает работать над достижением мира.

Мы не можем поставлять оружие, чтобы [с его помощью] наносить удары по российской территории, — сказал он.

При этом глава внешнеполитического ведомства призвал президента России показать, что он готов к переговорам, а также признался, что хотел бы видеть более активную вовлечённость Европы в дипломатический процесс урегулирования конфликта.

В конце апреля газета Corriere della Sera написала, что правительство Италии готовит новый декрет о направлении оружия Украине, который может включать системы ПВО и самоходные артиллерийские установки (САУ).

В марте Италия направила Киеву противотанковые гранатомёты и пулемёты. Комментируя военную поставку, представитель итальянских вооружённых сил уточнил, что Украине передали оружие, созданное для того, «чтобы гражданские лица могли останавливать танки».