МИД ФРГ: решение о встрече с дипломатами РФ остаётся за Навальным

https://static.news.ru/photo/9bd87056-0177-11eb-ba88-fa163e074e61_660.jpg Фото: navalny/instagram.com

В Министерстве иностранных дел Германии сообщили, что решение о том, встречаться ли с российскими дипломатами, российский оппозиционер Алексей Навальный должен принять самостоятельно.

Об этом в МИД ФРГ сообщили в ответ на запрос российского международного ведомства о доступе к россиянину, который был 22 сентября выписан из германской клиники Charité, пишет РИА Новости.

Я хочу ещё раз сказать, что, как можно порой прочитать, дело не обстоит так, что МИД каким-то образом ограничил консульский доступ к Навальному, — заявила представитель ведомства Мария Адебар.

Она добавила, что у МИД Германии нет оснований отказывать в доступе представителей консульства РФ к россиянину, так как власти ФРГ никогда этот доступ не ограничивали.

Правительство строго придерживается Венской конвенции о консульских сношениях. Навальный вправе принять консульский визит, если он этого хочет, — подчеркнула Адебар.

Ранее NEWS.ru сообщал о том, что канцлер Германии Ангела Меркель посещала Навального в палате клиники Charité.

20 августа Навальный потерял сознание на борту самолёта Томск — Москва. Спустя два дня его отправили на лечение в клинику в Берлине. 2 сентября токсикологи бундесвера определили, что причиной внезапного ухудшения здоровья российского политика стало отравление ядом из группы «Новичок». Эти выводы подтвердили лаборатории Швеции и Франции.

По словам представителей Навального, вещество, которым отравили мужчину, обнаружено на бутылках из-под воды, находившихся в его номере.

7 сентября Навального вывели из искусственной комы и стали постепенно отключать от аппарата ИВЛ. 22 сентября оппозиционера выписали из немецкой клиники Charité, писал NEWS.ru. 27 сентября МИД Франции призвал Москву провести отрытое расследование произошедшего.

Российское руководство отрицает любые обвинения в причастности к отравлению Навального.