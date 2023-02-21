МИД Франции обеспокоенно обратился к России после выхода страны из ДСНВ МИД Франции выразил сожаление о решении России приостановить участие в ДСНВ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Автономная пусковая установка (АПУ) «Ярс»

Во Франции выразили сожаления в связи с решением президента России Владимира Путина приостановить участие государства в договоре СНВ, говорится в сообщении иностранного МИД. Также в дипведомстве выразили обеспокоенность по поводу того, что Москва готова провести ядерные испытания в случае, если это же сделают США.

Франция сожалеет о сделанном сегодня президентом Путиным заявлении о приостановке участия России в новом договоре о СНВ. Она также с обеспокоенностью отмечает его указание о том, чтобы Российская Федерация обеспечила готовность провести ядерное испытание, если его проведут Соединенные Штаты, — говорится в сообщении МИД Франции.

Во Франции призвали Россию как можно скорее отменить свое решение о выходе из ДСНВ и вернуться к соблюдению договора. Также в ведомстве напомнили о важности Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, который Россия подписала и ратифицировала.

Ранее в послании Федеральному собранию Путин сообщил о приостановке участия России в ДСНВ и заявил, что хотел бы получить разъяснения от Франции и Великобритании по поводу их стратегических арсеналов.

Представитель генсека ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик заявил, что Россия и Соединенные Штаты должны вернуться к выполнению своих обязательств в рамках Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений. По его словам, договоренность между двумя державами обеспечивала безопасность не только им, но и другим государствам.