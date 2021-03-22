МИД: ЕС старается не допустить применение «Спутника V» в Европе

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Евросоюз делает всё, чтобы не допустить применения на территории Европы российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом на выступлении в комитете Госдумы по международным делам заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Он заметил, что в ЕС российский препарат демонстративно игнорируется. Более того, против него ведётся кампания по дезинформации и дискриминации. Все заявления европейских чиновников о вакцине можно интерпретировать лишь как сугубо политизированные. Эти заявления, подчёркивает Грушко, не способствуют реальной борьбе с пандемией.

Мы видим, что продолжаются попытки не допустить использования «Спутника V» на территории Евросоюза, — сказал дипломат.

Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон сообщил, что Европе не понадобится российская вакцина от коронавируса «Спутник V». По его словам, в настоящее время в рамках объединения уже одобрены четыре препарата и их будет достаточно для формирования коллективного иммунитета.

Вместе с тем, как писал NEWS.ru, Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) планирует направить в Россию экспертов для проведения проверок вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом рассказал глава департамента угроз здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери.