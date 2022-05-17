Международный уголовный суд направил более 40 следователей на Украину Международный уголовный суд направил на Украину 42 представителя для расследования военных преступлений

Новая резиденция суда в Гааге / Фото wikimedia.org

Международный уголовный суд (МУС) ООН направил на Украину крупнейшую в своей истории миссию, пишет агентство «Франс Пресс» со ссылкой на источники. Официально организация приступила к работе 1 июля 2002 года. 42 сотрудникам предстоит расследовать военные преступления против человечности, приводит издание слова прокурора МУС Карима Хана. В состав команды входят следователи, криминальные эксперты и вспомогательный персонал.

Это крупнейшая миссия специалистов моего офиса с момента его основания, — заявил Хан.

О начале расследования событий на Украине прокуратурой МУС стало известно ещё в начале марта. Прокурор Карим Хан сообщал, что следственная группа суда начала сбор улик.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков исключил возможность сотрудничества России и Международного уголовного суда в процедуре расследования военных преступлений на Украине и в частности провокацию в Буче. Представитель Кремля напомнил, что Россия не признаёт МУС и считает этот орган необъективным, поэтому будет работать в этой сфере отдельно.