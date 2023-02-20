Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель призналась российским пранкерам Вовану (Владимир Кузнецов) и Лексусу (Алексей Столяров), что Минские соглашения нужны были Украине для подготовки к конфликту с Россией. С бывшим канцлером пранкеры общались от имени экс-президента Украины Петра Порошенко, запись беседы они опубликовали на своем канале в RuTube.

Минские соглашения дали Украине больше времени для развития в период между 2014 и 2021 годами. Это дало Украине возможность отвечать сегодня на агрессию Путина иначе, чем в 2014 году. Теперь Украина может не только дать ответ, но и получить необходимую поддержку, — сказала экс-канцлер.