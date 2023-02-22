Мэра Харькова оштрафовали за использование русского языка

Фото: Mykola Miakshykov Ukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Игорь Терехов

Мэра Харькова Игоря Терехова оштрафовали за использование русского (негосударственного) языка на своей странице в социальных сетях и в мессенджерах. Решение вынес уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь. Он уточнил, что страницы Терехова обозначены как официальные онлайн-представительства главы города. В итоге мэра было решено оштрафовать на 3400 гривен, передает, ссылаясь на документы и заявления Креминя, Telegram-канал «Українські Новини».

Признать (Игоря Терехова) виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 188 Кодекса Украины об административных нарушениях и применить к нему административное взыскание в виде штрафа в размере 3400,00 гривен, — говорится в одном из постановлений.

Подчеркивается. что мэр Харькова как должностное лицо нарушил ч. 6 ст. 27 закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Ранее стало известно, что заместителя мэра Днепра Михаила Лысенко могут оштрафовать за использование русского языка. Против него возбудили дело «по административному правонарушению в связи с обслуживанием потребителей негосударственным языком».

Сам заммэра сообщил, что в ближайшее время начнет подготовку к суду.