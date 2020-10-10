Мэр Полтавы устроил акцию протеста против ужесточения карантина на Украине

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Александр Шамота, исполняющий обязанности мэра украинского города Полтава, провёл акцию протеста против ужесточения властями страны карантинных мер в связи с распространением коронавируса. В ней приняли участие представители малого и среднего бизнеса.

Градоначальник отметил, что меры безопасности, вроде масочного режима и социальной дистанции, соблюдать необходимо, но возврат к жёсткому карантину негативно отразится на экономике не только региона, но и всей страны.

Любые ограничения, закрытие учреждений и предприятий, во-первых — это нарушение базовых конституционных прав, во-вторых — приводят нас к банкротству малого и среднего бизнеса и городского бюджета, — написал Шамота в Facebook.

Он добавил, что государство не помогает бизнесу и игнорирует потребности регионов. При этом за банкротство предпринимателей, задолженности по ЖКХ и другие проблемы спрос будет именно с местных властей.

Ранее NEWS.ru писал, что депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» предложил закупить у России вакцину «Спутник V», если будет доказана её эффективность. Он заявил, что Киев не может не воспользоваться «возможностью, чтобы спасти даже одну человеческую жизнь». Президент страны Владимир Зеленский, в свою очередь, настаивает на приобретении вакцины только у западных партнёров.