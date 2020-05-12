Мэр Парижа попросила открыть для горожан парки и сады

https://static.news.ru/photo/c448f318-9439-11ea-bd9d-fa163e074e61_660.jpg Фото: JB Autissier /www.imago-images.de/Global Look Press

Мэр французской столицы Анн Идальго попросила открыть для посещения горожанами зелёные зоны — парки и сады города. Она считает, что люди могут гулять в них при условии ношения защитных масок.

Париж, население которого составляет около 2,2 млн человек, почти два месяца находится под ограничительными мерами, введёнными из-за пандемии коронавируса, отмечает Le Figaro. Между тем, режим чрезвычайного положения во Франции будет действовать до 10 июля.

Compte tenu des besoins des Parisiens, car Paris est une ville trÃ¨s dense, je renouvelle ma demande d'ouvrir Ã la promenade les parcs et les jardins avec port du masque obligatoire, ce qui devrait aussi Ãªtre le cas dans toutes les rues de notre ville. — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) May 12, 2020

11 мая на фоне хорошей погоды и ослабления ограничений на передвижения жители собрались у канала Сан-Мартен. В результате правоохранителям пришлось перекрыть движение из-за несоблюдения горожанами социальной дистанции, а глава МВД Кристоф Кастанер запретил распивать спиртные напитки у воды.

Координатор стратегии начавшегося выхода Франции из режима изоляции, введённого из-за пандемии COVID-19, Жан Кастекс сообщил, что население должно быть готово к повторной массовой изоляции, писал NEWS.ru.