14 октября 2025 в 17:43

«Я буду защищаться»: мэр Одессы решил судиться с Зеленским

Мэр Одессы Труханов намерен судиться из-за лишения украинского гражданства

Мэр Одессы Геннадий Труханов Мэр Одессы Геннадий Труханов Фото: Yulii Zozulia/Keystone Press Agency/Global Look Press

Мэр Одессы Геннадий Труханов в беседе с телеканалом «Общественное» заявил, что намерен судиться с правительством Украины после того, как его лишили гражданства. Он подчеркнул, что будет защищаться. По словам Труханова, если украинский суд его не поддержит, он обратится в Европейский суд по правам человека.

Я буду защищаться, я буду подавать в суд. Если суд не сможет решить, буду подавать в Европейский суд по правам человека, — сказал глава Одессы.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о лишении Труханова гражданства в этот четверг, 14 октября. Теперь градоначальник не сможет занимать свой пост. Кроме того, Зеленский лишил гражданства бывшего депутата Верховной рады Олега Царева и артиста балета Сергея Полунина.

Как объяснил экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник, таким образом президент Украины инициировал процедуру смены городских глав без проведения выборов. По его словам, Зеленский планирует установить контроль над избирательным потенциалом Одессы.

Украина
Киев
Владимир Зеленский
Геннадий Труханов
Одесса
гражданства
