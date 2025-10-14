«Я буду защищаться»: мэр Одессы решил судиться с Зеленским

Мэр Одессы Геннадий Труханов в беседе с телеканалом «Общественное» заявил, что намерен судиться с правительством Украины после того, как его лишили гражданства. Он подчеркнул, что будет защищаться. По словам Труханова, если украинский суд его не поддержит, он обратится в Европейский суд по правам человека.

Я буду защищаться, я буду подавать в суд. Если суд не сможет решить, буду подавать в Европейский суд по правам человека, — сказал глава Одессы.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о лишении Труханова гражданства в этот четверг, 14 октября. Теперь градоначальник не сможет занимать свой пост. Кроме того, Зеленский лишил гражданства бывшего депутата Верховной рады Олега Царева и артиста балета Сергея Полунина.

Как объяснил экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник, таким образом президент Украины инициировал процедуру смены городских глав без проведения выборов. По его словам, Зеленский планирует установить контроль над избирательным потенциалом Одессы.