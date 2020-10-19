Мэр Копенгагена объявил об отставке из-за обвинений в домогательствах

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Мэр Копенгагена Франк Йенсен, который около 10 лет руководил столицей Дании, принял решение об отставке на фоне обвинений в сексуальных домогательствах.

Соответствующую информацию представила газета Copenhagen Post.

Так, Йенсена обвиняют в неподобающих прикосновениях, которые он допустил по отношению к двум женщинам в 2012-м и 2017-м годах.

В ходе пресс-конференции, состоявшейся 19 октября, мэр сообщил, что также уходит с поста заместителя Социал-демократической партии.

Йенсен вступил в должность мэра Копенгагена 1 января 2011 года. Временным градоначальником назначен Ларс Вайсс.

Ранее NEWS.ru писал, что министра толерантности ОАЭ Нахайяна бен Мубарака Аль Нахайяна обвинили в сексуальных домогательствах. О факте заявила британка Кейтлин Макнамара.

Британка рассказала, что инцидент произошёл в 2020 году на частной вилле. 69-летний Аль Нахайян пил красное вино и рассказывал о своей жизни в Великобритании, где он учился в молодости, но потом сказал, что хочет поехать вместе с ней в Париж, и начал трогать её и целовать.