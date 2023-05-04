Мэр Киева сообщил о взрывах и пожаре в городе

Фото: Chris Emil Janßen/Global Look Press

Виталий Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко в Telegram сообщил о взрывах и пожаре в Соломенском районе города. По его словам, там упал беспилотник.

Взрывы и пожар в Соломенском районе столицы. Вероятно попадание обломков БПЛА. Все службы направляются на место. Детали произошедшего выясняются, — написал он.

4 мая на официальном ресурсе для оповещения граждан появилась информация об объявлении воздушной тревоги на территории Киевской области.

Позже ряд украинских СМИ сообщили о взрывах в Киеве. Тогда сообщалось, что сработала система противовоздушной обороны. В небе над Киевом был замечен некий летающий объект.

В ночь на 3 мая на Кремль была совершена атака двумя беспилотными летательными аппаратами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти РФ считают произошедшее покушением на Владимира Путина и оставляют за собой право ответить по инциденту в любой момент.

Президент Украины Владимир Зеленский отверг все обвинения в атаке на Кремль. Он заверил, что ВСУ дислоцируются только на территории Украины.