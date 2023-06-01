Мэр Харькова: промышленный объект получил повреждения при обстреле

Фото: МО РФ

Мэр Харькова Игорь Терехов в своем Telegram-канале сообщил, что в результате ударов по городу повреждения получил промышленный объект. Он уточнил, что сейчас в Харькове слышны взрывы.

Удары пришлись по промышленному объекту. Обошлось без пожара, но с разрушениями. Из-под завалов спасли женщину — предварительно не пострадавшую, но врачи все равно ее осмотрят, — написал Терехов.

До этого подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что в ряде населенных пунктов Харьковской области, граничащих с Белгородской, увеличилось число солдат и единиц военной техники ВСУ. Он уточнил, что в местных патрулях помимо украинских военных состоят и обычные мирные жители. По его словам, они помогают солдатам справочной информацией о лучших дорогах и тропах в регионе.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков рассказал NEWS.ru, что остановить атаки на Белгородскую область можно с помощью присоединения Харькова к России, так как именно оттуда ведутся обстрелы. Он добавил, что на данный момент России стоит жестче отвечать на атаки по российскому региону.