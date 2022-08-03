Мэр Горловки заявил о гибели командира артдивизиона армии ДНР Качуры

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава администрации Горловки Иван Приходько сообщил о гибели командира реактивного артиллерийского дивизиона армии ДНР Ольги Качуры. В своем Telegram-канале он выразил соболезнования родственникам погибшей, а также перечислил все ее воинские звания. По его словам, своими подвигами и отношением к службе Качура заслужила любовь жителей ДНР и уважение сослуживцев.

Сегодня черный день для Горловки и республики (ДНР. — NEWS.ru). Трагически погибла отважная и мудрая женщина, которая стояла у истоков Народной милиции ДНР. Качура Ольга Сергеевна, победоносная и непоколебимая Корса! Гвардии полковник, командир реактивного артиллерийского дивизиона, Почетный гражданин города Горловки — все эти звания и титулы, народная любовь и уважение сослуживцев лишь малая часть ее заслуг, — сообщил Приходько.

Качуру называют легендой армии ДНР. Ее военная карьера началась в апреле 2014 года со Славянска. Там она возглавила артподразделение армии республики.

Ранее стало известно, что военный журналист Сергей Постнов погиб в ночь на 14 июня в ходе спецоперации на Украине. В Совете ветеранов центрального аппарата Отдела внутренних дел сообщили, что вместе с российскими военными он освобождал Гостомель, участвовал в освобождении населенных пунктов Харьковской области и ЛНР.

До этого сообщалось, что сотрудник издания «Известия» Родион Северьянов получил ранение в ногу под Мариуполем. В него стрелял украинский снайпер.