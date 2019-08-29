Тереза Мэй Тереза Мэй Фото: Han Yan/Xinhua/Global Look Press

Бывший премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пожелала удачи Рут Дэвидсон, уходящей в отставку с должности лидера шотландских консерваторов.

Жаль видеть, что Рут Дэвидсон уходит с поста лидера шотландских тори. Спасибо за всё, что вы сделали для нашей партии и нашего союза в последние восемь лет. Наслаждайтесь своим заслуженным семейным отдыхом, — написала в Twitter Мэй.

Ранее News.ru писал, что после вступления в должность нового премьера Великобритании Бориса Джонсона в отставку один за другим стали уходить люди его предшественницы Терезы Мэй. Своё решение подтвердили министры финансов Филип Хаммонд, юстиции Дэвид Гок, обороны Пенни Мордонт, министр по вопросам международного развития Рори Стюарт.

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