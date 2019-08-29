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Двое испанских туристов пострадали при взрыве бомбы времён Второй мировой войны. Инцидент произошёл в итальянских Альпах, когда молодые люди пытались выкопать снаряд из ледника.

21-летний Элой Палау увидел кусок металла в леднике Презена и решил достать его, в результате прогремел взрыв, сообщает Daily Mail. Я обернулся посмотреть, идёт ли Элой. Пока я оборачивался, произошёл...