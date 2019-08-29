https://static.news.ru/photo/0be767b8-ca5a-11e9-9b79-fa163e074e61_660.jpgТереза МэйФото: Han Yan/Xinhua/Global Look Press
Бывший премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пожелала удачи Рут Дэвидсон, уходящей в отставку с должности лидера шотландских консерваторов.
Жаль видеть, что Рут Дэвидсон уходит с поста лидера шотландских тори. Спасибо за всё, что вы сделали для нашей партии и нашего союза в последние восемь лет. Наслаждайтесь своим заслуженным семейным отдыхом, — написала в Twitter Мэй.
Sorry to see @RuthDavidsonMSP step down as Leader of @ScotTories. Thank you for all you've done for our party and our Union over the last 8 years, and enjoy your well-deserved family time with Jen and Finn.
Ранее News.ru писал, что после вступления в должность нового премьера Великобритании Бориса Джонсона в отставку один за другим стали уходить люди его предшественницы Терезы Мэй. Своё решение подтвердили министры финансов Филип Хаммонд, юстиции Дэвид Гок, обороны Пенни Мордонт, министр по вопросам международного развития Рори Стюарт.