МЧС ДНР: полное разминирование территории Донбасса займёт десятки лет

Полное разминирование на освобождаемых территориях Донбасса может занять десятки лет, заявили в пресс-службе МЧС Донецкой Народной Республики. По информации ведомства, процесс осложняют плотность минирования и большое число неразорвавшихся боеприпасов.

Учитывая площадь освобождаемых территорий, плотность минирования и количество неразорвавшихся снарядов, для разминирования понадобится немало времени, возможно, даже несколько десятков лет, — сообщили в МЧС.

Минобороны России ранее впервые показало районы Украины, которые перешли под контроль Вооружённых сил России и ДНР на южном направлении. Судя по карте, которую военное ведомство опубликовало на своём сайте, населённый пункт Волноваха находится уже не под контролем украинских военных. ВС России вышли на рубеж населённых пунктов Новодонецкое — Новомайское — Егоровка. Благодатное блокировано. Продвижение в глубину составило 8 км.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по демилитаризации Украины. Её целью глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам.