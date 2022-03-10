В Минобороны опубликовали карту контролируемых ВС РФ районов Украины

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Минобороны России впервые показало районы Украины, которые перешли под контроль Вооружённых сил России и ДНР на южном направлении. Военное ведомство опубликовало на своём сайте точную карту к информации о ходе спецоперации.

Судя по карте, населённый пункт Волноваха находится уже не под контролем украинских военных. ВС России вышли на рубеж населённых пунктов Новодонецкое — Новомайское — Егоровка. Благодатное блокировано. Продвижение в глубину составило 8 км.

mil.ru

Ранее стало известно, что утром 11 марта войска Донецкой Народной Республики освободили город Волноваху, сообщил глава пресс-службы Минобороны России Игорь Конашенков. Также взяты под контроль населённые пункты Ольгинка, Велика-Анадоль, Зелёный Гай, продвижение в глубину составило до шести километров.