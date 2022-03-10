Минобороны РФ: войска ДНР освободили Волноваху

Войска Донецкой Народной Республики освободили город Волноваху, сообщил глава пресс-службы Минобороны России Игорь Конашенков. Также взяты под контроль населённые пункты Ольгинка, Велика-Анадоль, Зелёный Гай, продвижение в глубину составило до шести километров, передаёт РИА Новости.

Группировкой войск Донецкой Народной Республики освобождён город Волноваха, — заявил Конашенков.

Он сообщил, что за сутки сбито три украинских вертолёта Ми-24 и восемь беспилотных летательных аппаратов, в том числе пять «Байрактар ТБ-2». Подразделения Народной милиции ДНР продолжили сжимать кольцо окружения в Мариуполе.

Ранее сообщалось, что всего с нaчала событий на Украине потери её силовых структур составили: 98 самoлётов, 110 беспилотных летательных аппаратов, 144 зенитных ракетных кoмплекса ПВО, 88 радиолокационных постов, 1007 танков и других боевых брoнированных машин, 109 реактивных систем залпового огня, 374 oрудия полевой артиллерии и миномётов, 793 единицы специальной воeнной автомобильной техники.

Также в Минобороны России сообщили, что 90% украинских военных аэродромов, на которых базировался основной состав боевой авиации ВСУ, выведены из строя. В настоящее время фиксируются единичные попытки вылета украинской авиации.