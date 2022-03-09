Минобороны РФ: 90% военных аэродромов Украины выведены из строя

Минобороны России сообщило, что 90% украинских военных аэродромов, на которых базировался основной состав боевой авиации ВСУ, выведены из строя. Официальный представитель оборонного ведомства Игорь Конашенков заявил, что в настоящее время фиксируются единичные попытки вылета украинской авиации, сообщает Telegram-канал РИА Новости.

90% украинских военных аэродромов, на которых базировался основной состав боевой авиации, выведены из строя. Подготовленных украинских лётчиков первого и второго класса почти не осталось. Фиксируются только единичные попытки вылетов украинской боевой авиации, — говорится в сообщении.

Он добавил, что система ПВО Украины сейчас носит очаговый характер и неспособна оказывать существенного противодействия российской авиации. Конашенков отметил, что к настоящему времени уничтожен 81 радиолокационный пост ПВО. Это привело к потере боевого управления авиацией. Кроме того, ВКС уничтожили 137 зенитных ракетных комплексов С-300, «Бук М-1» и С-125.

Конашенков также заявил, что к началу спецоперации у Украины насчитывалось до 250 исправных боевых самолётов и вертолётов. Российские Воздушно-космические силы на земле и в воздухе уничтожили 89 боевых самолётов и 57 вертолётов. При этом часть украинских самолётов перелетела в Румынию и в боях не участвует.

Минобороны России ранее вынесло предостережение Бухаресту и приграничным странам о предоставлении аэродромной сети для военной авиации Украины. Отмечается, что информация об украинских боевых самолётах, ранее прилетевших на территорию Румынии и других приграничных стран, является достоверной.