Директор Национальной разведки США Эврил Хэйнс заявила, что у Украины нет биологического и ядерного оружия. По её словам, в этой стране работает более 12 биолабораторий. Помощь в исследованиях Соединённые Штаты Америки оказывали Киеву только в контексте биозащиты, пишет РИА Новости.

На Украине работает более 12 биолабораторий. <...> Я думаю, правительство США предоставляет помощь или по крайней мере в прошлом предоставляло в контексте биобезопасности, — сказала она. Хэйнс отрицательно ответила на...