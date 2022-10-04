Mash: на Гордона напали в Киеве В центре Киева прохожий кинул пакет в Гордона

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Дмитрий Гордон

На украинского блогера Дмитрия Гордона было совершено нападение у его офиса в Киеве, сообщает Telegram-канал Mash. Очевидец заснял на видео перепалку журналиста и прохожего. Тот кинул в блогера пакет, после чего он встал в боксерскую стойку. Драки в дальнейшем не произошло.

В марте Гордон обратился в эфире украинского ТВ к президенту США Джо Байдену, предложив ему сбросить ядерную бомбу на Россию. В тот же месяц журналист записал видеообращение к россиянам, призвав их выйти на улицы для прекращения спецоперации на Украине.

6 апреля Росфинмониторинг внес Гордона в список террористов и экстремистов. Согласно законодательству, банки замораживают средства включенных в данный перечень лиц и приостанавливают их обслуживание.

22 июля Басманный районный суд Москвы заочно арестовал Гордона. Ему вменяют распространение фейков о Вооруженных силах РФ (ст. 207.3 УК РФ), экстремизм (статья 282) и призывы к развязыванию агрессивной войны (ст. 354).