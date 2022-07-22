В России заочно арестовали известного украинского журналиста Суд в Москве заочно арестовал украинского журналиста Гордона по обвинению в фейках о ВС РФ и экстремизме

Фото: Социальные сети Дмитрия Гордона

Дмитрий Гордон

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал украинского журналиста Дмитрия Гордона, пишет РИА Новости. В пресс-службе суда пояснили, что дело бывшего депутата Киевского горсовета проходит по трем статьям. Гордону вменяют распространение фейков о Вооруженных силах РФ (ст. 207.3), экстремизм (статья 282) и призывы к развязыванию агрессивной войны (ст. 354).

Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заочного ареста Гордону Д. И., — сообщили в пресс-службе суда.

Еще в марте Гордон в эфире украинского ТВ обратился к президенту США Джо Байдену, предложив ему сбросить ядерную бомбу на Россию. В тот же месяц журналист записал видеообращение к россиянам, призвав граждан РФ выйти на улицы для прекращения спецоперации на Украине.

6 апреля Росфинмониторинг внес украинского журналиста в список террористов и экстремистов. Согласно законодательству, банки замораживают средства включенных в данный список лиц и приостанавливают их обслуживание.