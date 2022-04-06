Украинского журналиста Гордона внесли в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внёс украинского журналиста Дмитрия Гордона в список террористов и экстремистов. Согласно законодательcтву, банки замораживают средства включенных в данный cписок лиц и приостанавливают их обслуживание. Соответствующая запись появилась на сайте ведомства.

Указано, что в отношении Гордона и украинского журналиста Фахрудина Шарафмала (также внесённого в список террористов и экстремистов) имеются сведения об их причастности к терроризму или экстремистской деятельности.

21 марта сообщалось, что Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении Гордона. Ему вменяется несколько уголовных статей: за публичные призывы к развязыванию агрессивной войны, возбуждение ненависти и вражды по признакам национальности и распространение ложной информации о деятельности ВС РФ (ч. 2 ст. 354, п. «б» ч. 2 ст. 282, п. «а» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

В СК напомнили, что 16 марта в эфире телеканала «Украина» прошло интервью с Дмитрием Гордоном. В ходе общения журналист призвал к насилию относительно российских властей и военнослужащих ВС РФ. Кроме того, ранее Гордон призывал использовать против России ядерное оружие.

Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении украинского журналиста Дмитрия Гордона. Гордону вменяется несколько уголовных статей: за публичные призывы к развязыванию агрессивной войны, возбуждение ненависти и вражды по признакам национальности и распространение ложной информации о деятельности ВС РФ. В середине марта глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить своим подчинённым призывы к насилию в отношении российских военных, высказанные украинским журналистом Дмитрием Гордоном.