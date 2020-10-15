Макрон заявил, что верит в возможность диалога с Россией

https://static.news.ru/photo/4ade6f68-0eef-11eb-8ad9-fa163e074e61_660.jpg Эммануэль Макрон Фото: Zikri Maulana/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон верит, что, несмотря на введённые ЕС санкции в отношении шестерых россиян из-за ситуации с Алексеем Навальным, диалог с Россией всё ещё возможен.

Я продолжаю верить в прозрачный, но требовательный диалог с Россией. Россия — наш сосед, но мы не откажемся от своих принципов, особенно когда речь идёт о химическом оружии, — приводит РИА Новости слова французского лидера в преддверии саммита ЕС.

Как ранее писал NEWS.ru, официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова пообещала, что введённые против россиян санкции Евросоюза не останутся без ответа со стороны Москвы.

ЕС 15 октября ввёл санкции против российских чиновников из-за ситуации с Навальным. В чёрный список Евросоюза включены глава Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников, первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко и ещё четыре высокопоставленных российских чиновника.

Российский оппозиционер потерял сознание на борту самолёта Томск — Москва 20 августа. Спустя два дня Навального перевели на лечение в Берлин. Токсикологи бундесвера выявили, что он был отравлен веществом из группы «Новичок». Их выводы подтвердили лаборатории Франции и Швеции, а позже и в Организации по запрещению химоружия.

Международное сообщество потребовало у России расследовать случившееся. Москва, в свою очередь, требует предоставить соответствующие доказательства, так как пока оппозиционер был на территории РФ, токсических веществ в его организме обнаружено не было. 7 октября Берлин заявил, что поскольку Россия не предоставляет никаких разъяснений по делу об отравлении Навального, адресные санкции против ответственных за это лиц в РФ неизбежны.