Макрон заявил, что не планирует в ближайшее время созваниваться с Путиным

Фото: The Presidential Office of Ukrai/Global Look Press

Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон не планирует проводить телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, передает РИА Новости. Тем не менее, французский лидер не исключил такой возможности в будущем.

Пока нет предметов для обсуждения, чтобы позвонить президенту Путину. Но если такие появятся — я не исключаю, что я это сделаю в дальнейшем, — сказал Макрон.

Ранее глава Франции заявил, что общая продолжительность телефонных переговоров, которые он провёл за последние полгода с президентом России, составила 100 часов. Он объяснил это сложностью сложившейся на Украине ситуации.

28 мая состоялся телефонный разговор между канцлером Германии Олафом Шольцем, Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном. Главной темой стали усилия по урегулированию ситуации на Украине. Путина призвали к выводу российских войск с Украины. Разговор состоялся по инициативе лидеров Германии и Франции, он продлился 90 минут.