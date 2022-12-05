Макрон: Запад не хочет уничтожить Россию

Фото: Global Look Press/Kremlin Pool

Эммануэль Макрон (слева) и Владимир Путин (справа)

Западные страны не хотят уничтожения России вопреки мнению некоторых московских политиков, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью телеканалу CBS. По его словам, французы всегда с уважением относились к российскому народу.

По мнению президента Франции, российские власти испытывают «определенное негодование» и считают, что Запад стремится «уничтожить Россию».

У нас во Франции никогда не было такого стремления. Более того, у нас очень близкие отношения с культурной и исторической точек зрения. И мы всегда уважали народ России, — сказал Макрон.

Также он добавил, что поддерживает регулярные дискуссии и прямой контакт с Путиным.

Я считаю, что наилучший способ возобновить взаимодействие заключается в сохранении этого прямого канала. Изоляция — это худшее, особенно для такого лидера как Путин,— подчеркнул Макрон.

Ранее Эммануэль Макрон заявил, что будущая архитектура безопасности в Европе должна включать в том числе и гарантии для России. Он обратил внимание на опасения российского лидера Владимира Путина, что НАТО приблизится к границам РФ. Президент Франции подчеркнул, что Европа также должна учитывать интересы России.

1 декабря Макрон заявил, что планирует поговорить с Путиным «в ближайшие дни», после переговоров с президентом США Джо Байденом. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что в графике Путина нет планов по проведению телефонных переговоров с Макроном.